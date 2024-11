Sport.quotidiano.net - Talento ritrovato. Atalanta felice per il primo gol di Zaniolo

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Un gol liberatorio, dopo quasi otto mesi di attesa. Una rete per ripartire ad alto livello. L’è tornata da Stoccarda con un Nicolòin più. Dopo quasi tre mesi il 25enne attaccante spezzino per la prima volta ha lasciato il segno in maglia azzurra risultando decisivo. Utile lo era già stato: un mese fa a Bologna aveva servito l’assist a Samardzic per il pari, nove giorni fa la rete dell’1-0 sempre di Samardzic contro il Monza, a sbloccare una gara che sembrava dover restare inchiodata sullo 0-0, era stata avviata da una giocata dell’ex romanista. Che nell’ultimo mese aveva dato l’impressione di essere sulla strada buona (ricevendo anche la convocazione in azzurro da ct Spalletti per la gara contro Israele), inanellando spezzoni nei finali di gara, mettendo minuti preziosi nelle gambe, crescendo progressivamente in termini di rendimento.