Stupro di gruppo di Palermo la sentenza picchia duro | condanne dai 4 ai 7 anni ai sei maggiorenni del branco

Laper i sei imputatidellodidi, perpetrato su una 19enne in un cantiere abbandonato del Foro Italico di, in una notte di luglio di un anno fa, è pesantissima. E forse i sei giovani alla sbarra un po’ se l’aspettavano, tanto che non erano presenti in aula alla lettura del dispositivo. Del resto la Procura, rappresentata in aula dall’aggiunta Laura Vaccaro, aveva chiesto pene comprese fra 10e 8 mesi e 12. E a 8e 8 mesi, un anno fa, era stato condannato dal gup dei minori l’unico degli imputati che la notte delle violenze – filmate col cellulare dal più grande del– non aveva ancora compiuto 18dididai 4 ai 7per i sei imputatiDunque, la pena sentenziata dal tribunale che ha processato i sei per violenza sessuale aggravata è stata pesantissima: il collegio, presieduto da Roberto Murgia, ha condannato a 7di carcere Angelo Flores, Christian Maronia, Gabriele Di Trapani e Elio Arnao.