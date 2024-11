Calciomercato.it - Sorpresa Milan, bocciatura lampo: Fonseca non ‘perdona’

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

In vista della sfida contro il Cagliari, non sono di certo passate inosservate le scelte del tecnico rossoneroRivitalizzato dalla vittoria in campionato contro il Monza e soprattutto dall’importantissimo successo ottenuto sul campo del Real Madrid, ildi Paulosarà di scena all’Unipol Domus Arena per la sfida contro il Cagliari. L’intenzione dei rossoneri è quella di provare a trovare continuità in una stagione caratterizzata da diversi alti ma anche da svariati momenti negativi.(LaPresse) – Calciomercato.itUn saliscendi cui il tecnico rossonero spera di trovare rimedio già a partire dal prossimo impegno di campionato in una sfida che, però, nasconde non poche insidie. Lo sa bene, che nella conferenza stampa di presentazione ha chiamato a raccolta la squadra in quella che potrebbe essere definitiva un test di maturità importante per la compagine rossonera.