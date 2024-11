Liberoquotidiano.it - "Si è descritta più forte di come invece era". Cuzzocrea surreale su Harris: fino a ieri la osannava, ma oggi...

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Giusto per capire l'aria che tira adesso, dopo la sberla: sulla Stampa c'è perun “graffio” dedicato al flop delle star pro Kamala: «Ma Hollywood non è la realtà». Eppure per tutta l'estate ci hanno messo in guardia su quanti voti avrebbero spostato Taylor Swift o Beyoncé, capaci di parlare al cuore della “generazione Z”. È l'ora della retromarcia. Manca solo l'editoriale dal titolo: «Kamala, chi?». Per il resto l'operazione rimozione è scattata alla grande. Su Repubblica c'è un lungo reportage sui tormenti nel partito dell'Asinello: «Pure le critiche verso Kamala sono pesanti: élitaria e allo stesso tempo eccessivamente deferente verso i gruppi d'interesse più liberal. Incapace di articolare una visione per il paese». Così viene il dubbio: ma si tratta dello stesso giornale che ha incensato la vicepresidente durante e dopo la convention di Chicago, ad agosto? Per tutti gli articoli, valga l'editoriale dell'allora direttore Maurizio Molinari: «Così Kamalaunisce l'America dei diritti» (22 agosto).