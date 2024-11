Sciopero mezzi disagi e Roma e Milano

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

10.41 Metro ferme e riduzioni dei bus a, per lodei trasporti. Negli aggiornamenti di Atac,la municipalizzata del trasporto urbano, chiuse tutte le linee della metropolitana (A, B, B1 e C) e la Termini-Centocelle. Forti riduzioni anche deidi superficie. Tre linee della metropolitana chiuse sull'intero percorso, una solo in parte e pochi bus e tram circolanti a. Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna chiedono il rinnovo del contratto nazionale e denunciano la scarsezza di risorse.