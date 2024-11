Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei trasporti in tutta Italia: servizio ridotto anche nelle fasce protette. Orari e linee coinvolte a Milano, Roma, Napoli e Firenze

Si prospetta un venerdì complicato in molte cittàne a causa dellonazionale dei mezzi pubblici, iniziato alle 5:30 dell’8 novembre. La protesta, della durata di 24 ore, è stata indetta congiuntamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna. Contrariamente ad altre manifestazioni simili, le organizzazioni sindacali segnalano che ilminimo garantito sarà, con solo il 30% del personale viaggiante in, compromettendo lee normalmente– Alle 5:30, Atac ha riportato che la linea metro A era attiva, così come la linea B.via, la linea B1 (tratta Bologna-Ionio) risultava chiusa, così come la metro C e la linea Termini-Centocelle.– Nel capoluogo lombardo sono previste le usualidi garanzia. Atm, l’azienda responsabile del trasporto pubblico del Comune, ha comunicato che ildella metropolitana e alcunedi superficie (tram 2,3,4,9,10,12,24 e i bus 45, 54, 56, 57, 58, 60, 74, 81, 90, 91, 95 e 98) saranno garantiti dalle 5:30 alle 8:45 e successivamente dalle 15 alle 18.