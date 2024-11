Quotidiano.net - Sciopero dei mezzi dell’8 novembre a Napoli: gli orari dei servizi ridotti

, 82024 – Trasporti in tilt aper via dellonazionale deipubblici, senza fasce di garanzia: è la prima volta dal 2005. L’assenza di corse assicurata è permessa in quanto i lavoratori che si astengono oggi chiedono il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. E’ tuttavia previsto che la tratta Policlinico-Garibaldi della linea 1 della metropolitana resti aperta in entrambe le direzioni fino alle 9.30, ma con i treni – sette in totale, in un numero quindi ridotto – che fermeranno solo nelle stazioni Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi. Dalle 9.30 in poi ilo dovrebbe essere totalmente fermato fino alle 17, quando riprenderà sempre in maniera ridotta.