Thesocialpost.it - Sassari, incidente sulla 131: auto infilzata dal guard-rail

Nel primo pomeriggio, lungo la SS 131 in direzione, un graveha coinvolto una vettura finita contro il. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13, al chilometro 188, nei pressi di Siligo. L’, occupata dalla sola conducente, ha impattato violentemente, rimanendo incastrata nele causando gravi danni alla vettura.Leggi anche: Trento, scontro tra un Tir carico di tronchi e due: ci sono feriti graviSul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha dovuto utilizzare le cesoie per liberare la donna, rimasta intrappolata tra le lamiere. Grazie alla rapidità dell’intervento, la guidatrice è stata estratta dall’abitacolo e affidata immediatamente al personale medico del 118, presente con un’ambulanza per fornire assistenza sanitaria. La donna è stata poi trasportata in ospedale in codice rosso.