News.robadadonne.it - Potrai chiedere la “settimana lavorativa corta”, se sei un dipendente pubblico

Leggi l'articolo completo su News.robadadonne.it

È stato recentemente raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei dipendenti della pubblica amministrazione tra l’ARAN e alcuni sindacati, ma non CGIL e UIL. Il rinnovo riguarda esclusivamente gli enti centrali, come i ministeri, e introduce aumenti salariali, nuove modalità di organizzazione del lavoro e opportunità di carriera.Tra le principali novità, vi è l’introduzione di modalità lavorative più flessibili e innovative, come la. La nuova organizzazione del lavoro permetterà ai dipendenti pubblici di riuna distribuzione dell’orariole di 36 ore su quattro giorni anziché cinque, mantenendo invariato il monte ore complessivo. Questo comporta una giornatadi 9 ore, più la pausa pranzo, offrendo ai dipendenti un giorno in più di riposo.