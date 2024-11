Biccy.it - Paolo Bonolis pronto a tornare in Rai: “Trattative in corso e svolta decisiva”

Dopo una breve pausa dal piccolo schermo,sta perin tv con una nuova edizione di Avanti Un Altro, con ben 100 puntate già registrate. Per Fan Page però questa sarebbe l’ultima stagione del popolare show, anche perché il conduttore potrebbein Rai: “Sebbene si tratterebbe dell’ultima edizione del programma. Nonostante ciò, però, sono sempre più insistenti le voci di un passaggio in Rai. Il conduttore, infatti, è già stato tra i volti della tv pubblica e potrebbe ritornarvi dopo alcune offerte“.Anche Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha rivelato che il presentatore potrebbesulla tv pubblica: “Letra lui e Viale Mazzini non si sono mai interrotte e sarebbero a una. E presto potrebbero esserci delle grandi novità“. In realtà un breve comeback ci sarà già stasera durante la finale di Tale e Quale Show, dove il conduttore di Ciao Darwin farà il giurato speciale.