Nuove nomine a Napoli | dimissioni dei consiglieri comunali e commissariamenti in corso

Facebook WhatsAppTwitter Il contesto amministrativo nella provincia dista vivendo momenti di cambiamento e instabilità, in seguito alledi un numero significativo di. Le circostanze hanno portato alla sospensione di alcuni consiglie alla nomina di commissari prefettizi per gestire temporaneamente gli enti coinvolti. È una situazione che richiede attenzione, non solo per i diretti interessati, ma anche per la comunità locale in generale.a Volla: il consiglio comunale sospesoA Volla, il prefetto Michele Di Bari ha risposto rapidamente alla situazione di crisi che coinvolge il consiglio comunale, dopo che ben novesu sedici hanno presentato le loro. Tale decisione ha reso inevitabile la sospensione dell’organo consiliare e ha attivato il protocollo che porta alla nomina di un commissario prefettizio.