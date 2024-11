Non farti corrompere da Lorenzo Grande Fratello la conduttrice Mediaset avverte Helena

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha aggiornato il pubblico sugli ultimi sviluppi nella complessa relazione tra i concorrentiPrestes eSpolverato. Dopo settimane di scontri accesi, sembra che i due abbiano finalmente trovato un terreno comune. “hanno trovato il modo di convivere.”, ha osservato Merlino, introducendo una clip in cui i due discutono del loro rapporto in evoluzione.Durante il confessionale,ha espresso il desiderio di recuperare la sintonia dei primi giorni nel reality: “Vorrei che con una bacchetta magica si tornasse all’amicizia dei primi giorni. Sento che c’è della stima.”. Anche, visibilmente più aperta al dialogo, ha mostrato interesse nel ricostruire il loro legame.Leggi anche: “Se non è Bianca Guaccero è l’altra”.