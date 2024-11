Monza, i neofascisti di Lealtà Azione si dichiarano antifascisti per affittare uno spazio del Comune

Leggi l'articolo completo su Open.online

Dichiararsipur di ottenere locomunale per festeggiare il compleanno di un’associche, spesso, non ha fatto mistero di avere simpatie neofasciste. È il contrappasso a cui si è sottoposta la sezione monzese di, arrivata a festeggiare il suo decimo compleanno. La sede brianzola è stata nominata Valinor, che è un regno di Arda, l’universo immaginario creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. Comunque, sabato 9 novembre alle ore 17, non meglio precisati «politici, giornalisti, rappresentanti di associazioni e della società civile» parteciperanno alla kermesse intitolata «Dieci anni di cultura e solidarismo». Le poche informazioni si recuperano dal sito ufficiale del movimento di destra che, sempre presentando l’iniziativa, descrive Valinor come «un punto di riferimento di cultura e solidarismo per tutti i nostri concittadini che hanno ancora sete di sapere e di ricostruire il tessuto sociale distrutto dall’individualismo».