Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso | la riscoperta dell’umanità contro i super poteri

Velocitàsonica, teletrasporto, telepatia e chi più ne ha più ne metta. In una società in cui chiunque può otteneregrazie a un potentissimo chip, che fine fanno coloro che restano “normali”? E chi davvero trae profitto da un mondo popolato daesseri? È questo lo scenario che esploranonel loro ultimo graphic novel (I Wanna Live Like) Common People (Panini Comics) presentato al Lucca Comics & Games 2024.Il duo del graphic journalism italiano rielabora il concetto dieroe con una prospettiva inedita, fondendo satira sociale e politica, grottesco e avventura. Il tutto arricchito dai colori di Francesco Segala e dalle chine di Fabio Franchi, che danno vita a un universo visivo tanto vibrante quanto inquietante.Cover da Ufficio Stampa“Il fumetto deieroi – spiega l’autore– ha saputo spesso raccontare la nostra contemporaneità.