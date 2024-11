Lukaku ed il ritorno al Meazza | va in scena il secondo episodio

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Inter. La storia tra Romelue l’Inter potrebbe essere un romanzo di successo. L’arrivo nel 2019, lo scudetto del 2021, la partenza direzione Chelsea, ilin prestito, la notte di Istanbul e poi il grande rifiuto: possiamo dire che non ci si è fatti mancare nulla.Domenica sera, il numero 11 del Napoli tornerà per la seconda volta in quella che è stata la sua casa per 3 stagioni, con i tifosi che l’hanno amato alla follia e che ora per lui provano un misto tra rancore ed indifferenza.Che accoglienza per il belga?L’anno scorsoscese in campo con la Roma al “” e fu subissato di fischi dai tifosi nerazzurri, roba che non si vedeva dai tempi di Ronaldo al derby del 2007. Furono addirittura venduti dei fischietti fuori dallo stadio per accentuare l’effetto sonoro.