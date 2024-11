Lanazione.it - Lo sport in oratorio: una domenica mattina di sport per i più piccoli promossa dal CSI di Arezzo

, 8 novembre 2024 – Loin: Unadiper i piùdal CSI diin compartecipazione con l’Unità Pastorale di San Giuliano alla Collegiata, San Marzo alla Nave, Santa Cristina e Santa Maria in Pieve di Chio. È “Loin”, in programma10 novembre a partire dalle 9:00 in Piazza della Collegiata. Protagonisti assoluti dell’evento saranno i bambini che, coadiuvati dagli educatori del CSI, avranno la possibilità di conoscere e provare varie attività e disciplineive: dal calcio al dodgeball, dal tennis all’atletica e al multi. Sarà creato inoltre, in una sala interna, un angolo di disegno e studio nel quale i bambini potranno ideare il nuovo slogan per l’e descrivere cosa rappresenta per loro loe i suoi valori.