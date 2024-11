Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Maccabi, Eurolega basket in DIRETTA: comincia la sfida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6 Shengelia serve Cordinier e il francese trova il sottomano vincente.5-6 Tre brutti attacchi dellae sull’ennesimo errore arriva il contropiede delchiuso da Jokubaitis.5-4 Jokubaitis si arresta sulla linea del tiro libero e trova solo la retina.5-2 Randolph in sottomano firma i primi due del.5-0 Shengelia attacca Rivero in post e trova i primi due punti della sua partita.3-0 Pajola! Illoe l’azzurro si prende la tripla e la segna.SI!20.30: Ci sarà un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia che ha colpito la Valencia nei giorni scorsi20.26: E’ il momento della presentazione delle due squadre.20.23: Per lai punti di riferimento sono Tornike Shengelia ed Isaia Cordinier, con il francese finito ora nel mirino del Real Madrid.