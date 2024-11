Ilrestodelcarlino.it - Ladri buongustai al centro ‘La Quercia’ di Ravenna, rubano premi della tombola

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

, 8 novembre 2024 – “Quando io e mio marito siamo arrivati alsociale abbiamo trovato tutti gli sportelli dei banchi frigo aperti e idel venerdì non c’erano più, insieme alla forma per preparare i cappelletti del prossimo pranzo: formaggi, salami, mezze coppe, quarti di prosciutto, tutto sparito”. È amareggiata Patrizia Berardi, presidente delsociale anziani ‘Lain piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Darsena, che ieri mattina ha avuto un’amara sorpresa. Ihanno rubato 700 euro di generi alimentari acquistati con i soldi delsociale: erano iche si tiene comunque oggi. “La facciamo lo stesso – dice Patrizia –, faremo delle patte finché non prendiamo nuovi”. Isono entrati in azione nella notte tra mercoledì e ieri.