La due giorni del congresso medico nazionale "Vulva Forum"

Ginecologi e specialisti della salute intima della donna in arrivo da tutta ItaliaVenerdì 15 e sabato 16 novembre all’Hotel Excelsior di Napoli va in scena la settima edizione del “”, ilche raduna ginecologi, dermatologi e altri esperti specialisti della salute intima della donna da tutta Italia. Grande lustro va alla responsabile scientifico, promotrice e organizzatrice dell’evento Paola Salzano, ginecologa e presidente del, che insieme con la ginecologa Alessandra Graziottin e il dermatologo Pietro Lippa hanno voluto fortemente questo evento.Anche quest’anno – si legge nella presentazione dell’evento – il filo conduttore delsarà la multidisciplinarietà, con una visione clinica integrata tra specialisti diversi in maniera da condividere una visione unitaria, significativa e rilevante delle diverse patologieri nonché delle comorbilità vaginali, vescicali,intestinali e sistemiche che le accompagnano e a volte le alimentano.