La caccia all’ebreo ad Amsterdam | tifosi israeliani aggrediti da persone a volto coperto con bandiere della Palestina – Il video

Diecidel Maccabi Tel Aviv sono rimasti feriti dopo essere statiadda una folla apparentemente filopalestinese. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri dello Stato ebraico citato dai media. Il premier Benjamin Netanyahu ha invitato il primo ministro nederlandese Dick Schoof e le forze di sicurezza locali «ad agire in modo deciso e rapido contro i risi». E ha chiesto di inviare due aerei adper riportare indietro i cittadinirimasti vittima dell’aggressione. Sul web sono stati diffusiche mostranoe con in manopalestinesi assalire un tifoso del Maccabi, sconfitta ieri sera dall’Ajax in Europa League per 5 a 0. Secondo il Jerusalem Post le autorità hanno ordinato ai cittadinidi evitare di muoversi in strada e di non indossare simboli religiosi.