Liberoquotidiano.it - "Irricevibile, gravità totale. Si legga un libro...": Del Debbio inorridito dalla toga rossa Albano | Video

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

A Dritto e Rovescio, programma di approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto da Paolo Del, si discute sul tema dei migranti e del rigetto, da parte dei giudici di Roma, del loro trasferimento nei Cpr fatti costruire appositamente per loro in Albania. In particolare, il conduttore si scaglia in primis contro Silvia, la giudice che, al pari di altri colleghi, non ha convalidato il trattenimento dei richiedenti asilo nei centri in Albania. Per farlo, riprende un'intervista del giudice al Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati del 2017 in cui disse che "il giudice è una persona con le sue idee, le sue convinzioni e nell'interpretazione della legge inevitabilmente avviene che il giudice queste convinzioni ce le metta, l'importante è che sia molto trasparente".