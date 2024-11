Ilgiorno.it - Hacker e servizi segreti, il procuratore Marcello Viola davanti al Copasir. Ed Enrico Pazzali non di dimette

Milano, 8 novembre 2024 – Ildi Milanoè stato ascoltato dal, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dopo l’inchiesta della Dda e della Direzione nazionale antimafia che ha smantellato la rete di presunte cyber-spie che ruotava attorno alla Equalize di, dossieraggi e accessi abusivi a banche dati strategiche. Un’audizione romana durata circa tre ore, il cui contenuto è stato “rigorosamente secretato”, alla quale hanno partecipato anche l’aggiunta Alessandra Dolci e i pm Francesco De Tommasi e Antonio Ardituro. L’inchiesta, che ha portato a sei misure cautelari il 25 ottobre, tra cui i domiciliari per l’ex super poliziotto Carmine Gallo e l’Nunzio Samuele Calamucci, ha sollevato infatti temi delicati per la sicurezza nazionale: si indaga anche su un mercato di dati riservati venduti all’estero, e su rapporti “clandestini” tra intelligence, che passavano anche per la sede della Equalize.