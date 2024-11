361magazine.com - Grande Fratello, un VIP pronto a lasciare il reality: “Ho chiamato già tutti”

Leggi l'articolo completo su 361magazine.com

, Enzo Paolo Turchiad abbandonare ilshow. La confessione, ecco cosa sta accadendo in Casa, Enzo Paolo Turchi dopo aver superato una crisi grazie all’arrivo in Casa della moglie Carmen Russo, pare abbiamo deciso nelle ultime ore di voleril programma. Il noto coreografo ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia lo scorso 19 settembre e a distanza di due mesi èa tornare alla sua vita quotidiana con Carmen e la piccola Maria.Leggi anche “Night-Racing Inspired”: arriva la nuova collezione di A$AP Rocky e PumaLa confessione del concorrenteNelle ultime ore le telecamere della Casa hanno inquadrato Enzo Paolo uscire dal confessionale dove è stato subito raggiunto da Pamela. La concorrente tra le lacrime ha abbracciato il coreografo aggiungendo: “Oddio no.