Notizie.com - Gli 8 migranti arrivati in Albania con la Libra potrebbero dover tornare in Italia: cosa succede adesso

Gli ottoina bordo della, rischiano diin. “I motivi sono molteplici”.Dopo due giorni di navigazione, la nave è sbarcata nel porto di Shengjin con a bordo sei egiziani e due bangladesi che hanno passato la procedura di pre-selezione effettuata a bordo dell’imbarcazione militare, dove da prassi vengono verificati i requisiti per la collocazione nei centri.Gli 8incon lain(Ansa Foto) – notizie.comRicordiamolo, possono essere portati insono uomini adulti non vulnerabili e provenienti da Paesi sicuri, la cui lista è stata aggiornata per legge dal governono nelle scorse settimane.Gli ottosonointorno alle 8 di questa mattina, venerdì 8 novembre.