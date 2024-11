Terzotemponapoli.com - Gilmour, Lobotka, Lukaku: verso Inter-Napoli con Dino Fava

A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero dalle 14:00 alle 15:00 e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, èvenuto anche. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’ex attaccante dell’Udinese. “Ildeve mettere in campo la rabbia, dopo la sconfitta con l’Atalanta. Gasperini l’ha letta alla grande, ma oggi bisogna riprendersi con la cattiveria che Conte sicuramente ha trasferito alla squadra e credo che ilfarà una grande gara con l’. Si è sentita tanto l’assenza di, ti fa fare la differenza ed è insostituibile”. Quando rientrà il Robot(ka) nel?“Mi aspettavo di più da, maè fondamentale.aveva una pressione addosso, mi aspettavo di più, anche se è un calciatore importante.fa girare la squadra”.