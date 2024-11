Liberoquotidiano.it - Giancarlo Aneri: "Ho inviato a Donald Trump il mio Amarone per festeggiare"

«Più che simpatizzante di, amo le persone che rispecchiano le mie idee. E lui mi piace perché ha promesso che riporterà la pace nel mondo, questo mi basta. Tutto il resto interessa soprattutto gli americani che evidentemente hanno apprezzato i suoi discorsi e obiettivi. Sono fiducioso, solo lui potrebbe a breve far finire la guerra in Ucraina e, seppur consapevole che sarà un percorso più lungo e difficile, anche quella che coinvolge Israele. Esattamente come nei quattro anni del suo primo mandato aveva mantenuto un profilo non bellicista - e lo aveva annunciato appena eletto festeggiando con il miondr), che gli avevo fatto arrivare tramite l'amico comune Flavio Briatore - anche stavolta, il giorno del suo trionfo, gli ho spedito altre sei bottiglie didel 2016, l'anno della sua prima vittoria».