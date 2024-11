Gaeta.it - Frode all’ospedale Cotugno di Napoli: scoperto un sistema corruttivo con milioni di euro di danni

Facebook WhatsAppTwitter Un’inchiesta della Guardia di Finanza diha svelato unache ha colpito l’ospedale, conosciuto per il suo impegno nella lotta alle malattie infettive. L’indagine, avviata su delega della Corte dei Conti, ha messo in luce un complesso meccanismo di corruzione che ha visto coinvolti dipendenti pubblici e aziende prive di scrupoli.Unben organizzatoLe indagini hanno rivelato pratiche fraudolente legate a due società che, non solo erano sprovviste di dipendenti, ma non possedevano nemmeno la documentazione necessaria per svolgere i lavori di manutenzione e ristrutturazione. Nonostante ciò, tali aziende hanno ricevuto pagamenti ingenti per prestazioni mai effettuate o svolte in modo irregolare. Un aspetto che ha destato particolare preoccupazione è stato identificare un ex direttore dell’Ufficio tecnico manutentivo dell’ospedale come figura centrale nella truffa.