Fanpage.it - Franco Trentalance: “La nuova Talpa sembra Temptation Island. Leotta promossa, ma niente paragoni con Perego”

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

È sospeso, per il momento, il giudizio definitivo di, indimenticabile protagonista de La3, a proposito dellaedizione del reality. Fanpage.it lo ha raggiunto a poche ore dalla messa in onda della prima puntata del format condotto da Diletta, format che con l’edizione che lo precedecondividere giusto il nome e pochissimo altro: ". Loro ben vestiti e in villa, noi nel fango tutto il giorno".