Imiglioridififa.com - FC 25 Weekend Pallone d’Oro: ecco come funziona e cosa devi fare per ricevere i premi

Da oggi 8 novembre e fino al 12 novembre 2024 su FC 25 è attivo l’evento limitato denominato. Questo articolo che viene costantemente aggiornato per tutti i giorni dell’evento vi offre una guida completa a ciò cheobiettivo.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Prima di cominciare vi basta sapere che gli obiettivi vanno completati con i giocatori dell’eventoche vengono dati gratuitamente da EA. Oggi 8 novembre trovate i primi due giocatori in prestito. Per riscattarli vi basta andare nel negozio (da console) e cliccare sul Pick che vi dà la possibilità di scegliere 1 di 5 tra i giocatori e le giocatrici.Quanto dura l’eventoL’eventoha una durata limitata di soli 5 giorni, dall’8 al 12 novembre 2024.