Fallout: Macaulay Culkin si unisce alla seconda stagione della serie Prime Video

entra nel castapocalittica guidata da Ella Purnell per immergersi nelle nuove avventure contenute negli episodi in arrivo, il suo sarà un ruolo ricorrente. La star di Mamma ho perso l'aereoè entrato a far parte del castdirivelazione di, in un ruolo ricorrente. Prodotta da Jonathan Nolan, Lisa Joy, Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner,è basata sull'omonimadigame realizzata da Bethesda Game Studios. Lo scenaro è post-apocalittico. Duecento anni dopo l'apocalisse, gli abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nel paesaggio infernale che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente strano e profondamente violento che li attende.