Emma Nolde scrive un ‘NUOVOSPAZIOTEMPO’ | Nella musica trovo ordine

È una dimensione nuova, o forse semplicemente diversa, quellaqualesi muove con le canzoni del suo terzo disco. Il titolo racconta molto,, a metà fra neologismo e augurio di una realtà che ridefinisca se stessa e i suoi ritmi. Una visione e un modus vivendi che tanto ereditano dalla toscanità della cantautrice, lontana dalla frenesia delle città e abbracciata a un’umanità che sa concedersi il tempo di fermarsi e pensare. Ce lo spiega la stessa artista.Terzo album, primo con Carosello Records: che viaggio è stato per te e che viaggio inizia ora perè stato un viaggio tra amici. L’abbiamo lavorato a Livorno insieme ai musicisti che suonano con me; siamo sempre stati lì e ci siamo presi i nostri tempi, passando anche giorni in cui non succedeva assolutamente niente.