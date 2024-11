Ilgiorno.it - Due anziani investiti sulle strisce. Gravissima una donna di 74 anni

Duesono statida un’auto ieri pomeriggio in via Gonzales, a due passi dal parco di via Nervesa. Ad avere la peggio è stata ladi 74, che è stata intubata dai sanitari di Areu e trasportata in condizioni gravissime al Niguarda; meno preoccupanti le condizioni del marito settantacinquenne, trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli. Stando alle prime informazioni, la coppia di pensionati è stata travolta alle 17 dalla macchina guidata da una cinquantunenne mentre stavano attraversando la stradapedonali. L’automobilista si è subito fermata per chiamare il 112 e prestare i primi soccorsi: sottoposta all’alcoltest, è risultata negativa; e gli accertamenti della polizia locale hanno fatto emergere che era in regola sia con l’assicurazione che con la revisione del veicolo.