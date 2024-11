Oasport.it - Dove vedere Sinner in tv alle ATP Finals 2024: c’é anche la programmazione in chiaro

Jannikcomanda il seeding del Gruppo Ilie Nastase del torneo di singolareATP, in programma dal 10 al 17 novembre a Torino: l’azzurro esordirà proprio domenica 10, non prima delle ore 20.30, contro l’australiano Alex de Minaur.Il match tra l’azzurro e l’oceanico sarà trasmesso in diretta tv insu Rai 2 HD ed in diretta streaming gratuita su Rai Play. Il numero 1 del mondo poi tornerà in campo martedì 12 e giovedì 14, per sfidare lo statunitense Taylor Fritz ed il russo Daniil Medvedev (ordine dei match da definire).La diretta tv dei match diNitto ATPdi tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Rai Play, Tennis TV, Sky Go e Now, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.