Ilrestodelcarlino.it - Cosa succede in via Sabotino a Bologna e perché c’entra l’alluvione di ottobre

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

, 8 novembre 2024 – Prove di carico in via: il Comune studia la possibilità di riaprire il traffico normale sulla strada. Una decisione che allevierebbe molto una zona martoriata dal traffico anche grazie al restringimenti della vicina via Saffi. Se le verifiche daranno esito positivo, insomma, verrebbe sventato il pericolo (più che reale) di un necessario intervento di sicurezza. Il che significherebbe la scoperchiatura della strada, come accadde in via Saffi, per mettere mano al duplice passaggio sotterraneo del canale Reno e del Ravone che avviene proprio in quella zona.è successo la notte delMaè successo in vianella zona tra via Busi e via del Carso edel 19? Sotto a viascorrono, infatti, i letti tombati del canale Reno e del Ravone.