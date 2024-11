Formiche.net - Congratulazioni e pragmatismo. Così Putin si dice pronto a collaborare con Trump

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

Anche se non immediate, specialmente se paragonate a quelle degli altri leader mondiali, lea Donaldper la vittoria alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti sono infine arrivate anche dal presidente russo Vladimir, il quale si è dettoa parlare con lui. “Colgo questa occasione per congratularmi con lui per la sua elezione come presidente degli Stati Uniti d’America”, ha dichiaratogiovedì durante l’incontro annuale del Valdai Club, svoltosi nella cittadina di Sochi.ha confermato di non aver ancora parlato condopo la sua vittoria, ma ha lasciato intendere che non esiterebbe a rispondere qualora il presidente eletto statunitense decidesse di chiamarlo. “Non l’ho chiamato personalmente perché, ad un certo punto, i leader dei Paesi occidentali mi contattavano quasi ogni settimana, e poi improvvisamente hanno smesso”, ha spiegato