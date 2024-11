Notizie.com - CONAD richiama con urgenza un prodotto: controlla se lo hai acquistato anche tu

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

È successo di nuovo: mentre molti di noi stanno facendo la spesa senza pensarci troppo, una notizia allarma i consumatori., una delle catene di supermercati più amate e diffuse in Italia, ha lanciato un annuncio che nessuno si aspetterebbe. Undi uso comune, spesso presente nelle nostre dispense, è statoto urgentemente per motivi di sicurezza. Setu fai spesso la spesa da, forse potresti averlo comprato di recente. Ecco tutto ciò che devi sapere su questo ritiro e perché è importante verificare subito la tua dispensa.Richiamo urgente da parte di– Notizie.comCosa ha spinto al richiamo delda parte di?La questione riguarda un problema specifico: un eccesso di istamina rilevato in un lotto di filetti di alici all’olio d’oliva, commercializzati con il marchio Sapori & Dintorni.