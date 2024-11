Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp. Casa Culturale ospita Gavena. Nel girone B sfida ai piani alti

Nel weekend ormai alle porte il campionato didell’Empolese-Valdelsa scavalla la metà deldi andata con la disputa della settima giornata che si aprirà stasera con quattro anticipi. Il più atteso è quello del Pagni di San Miniato Basso tra, dominatrice delA di A1, e, vice campione in carica. NelB della massima categoria, che torna in campo dopo il turno di riposo nello scorso fine settimana, il match clou è invece quello di domani a Vitolini tra i padroni die il Fibbiana, rispettivamente seconda e quarta in classifica. Scendendo in A2, invece, nel raggruppamento C lo scontro più significativo in termini di classifica è quello di domani a La Serra tra l’imbattuta Molinese e l’Ortimino, appaiate a quota 11. Infine, nelD trasferta insidiosa per la capolista a punteggio pieno Unione Valdelsa a Sambuca in Chianti contro la Virtus Tavarnelle, distante quattro lunghezze.