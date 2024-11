Sport.quotidiano.net - Brutta tegola in casa Milan. Che botta per Morata, salta Cagliari

Dopo la straordinaria vittoria di Madrid, che ha riempito di gioia i cuori dei tifosi rossoneri, una notizia tutt’altro che positiva arriva daello e mette ansia inrossonera. Alvaro, protagonista indiscusso del successo al Bernabéu, è costretto a dare forfait per la sfida di domani alle 18.00 all’Unipol Domus contro il. L’attaccante spagnolo, infatti, ha rimediato un trauma cranico in seguito a uno scontro aereo con Pavlovic durante l’allenamento. Trasportato immediatamente in ospedale per accertamenti, la risonanza magnetica ha fortunatamente escluso danni gravi, ma lo staff medico ha preferito non correre rischi, optando per il riposo in vista del prossimo impegno. Concostretto are la gara, dovrebbe ritrovare spazio sin dal primo minuto Tammy Abraham.