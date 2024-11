Ilrestodelcarlino.it - Botte e aggressioni, bullismo choc: "Picchiata dalla gang delle ragazze". Lei lascia la scuola: un incubo

Baby bulle la costringono ad abbandonare la, "e laminimizza senza capire la portata del problema". E’ una storia di violenze, minacce e soprusi tutta al femminile quella che ha, come protagoniste, unadi quattro studentesse di un istituto superiore di Pesaro. Lei, la vittima, è una quattordicenne e che, già da dicembre dello scorso anno, si è trovata a fare i conti con un manipolo di ragazzine dellache l’hanno presa di mira coinvolgendola in vere e proprie risse e. Le hanno sputato addosso, l’hanno minacciata e. L’anno scorso la famiglia ha anche formalizzato una denuncia per lesioni dopo che la ragazzina era stata portata in ambulanza al Pronto soccorso. Aveva un occhio nero e una lesione al cuoio capelluto perché le avevano tirato violentemente i capelli.