Borsa | l' Europa prosegue debole Milano -07%

Quotidiano.net - Borsa: l'Europa prosegue debole, Milano -0,7%

Mercati azionari del Vecchio continente fiacchi, con pochi spunti dal piano da 1.400 miliardi di dollari lanciato dalla Cina per rifinanziare il debito degli enti locali: le Borse di Londra, Parigi e Francoforte scendono dello 0,3%, con Amsterdam in calo dello 0,2%. Madrid prova a restare sulla parità, mentrerimane di qualche frazione la più pesante in calo dello 0,7%. Sempre in allentamento la tensione sui titoli di Stato europei con il Btp a 10 anni a un rendimento del 3,66% e spread sostanzialmente stabile tra i 128 e i 129 punti base. In lieve calo l'euro che contro il dollaro scambia a un rapporto di 1,078. Sul fronte dell'energia, il petrolio cede circa un punto percentuale sui 71 dollari al barile, mentre il gas sale del 2% a 42 euro al Megawattora. In Piazza Affari in calo di tre punti percentuali Iveco e Moncler, con Stellantis che perde il 2,7% a 12,6 euro.