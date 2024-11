Calciomercato.it - Annuncio Verstappen, clamorosa bocciatura: è finita

L’dimette in risalto unachiara e netta. Arriva uno scossone in casa Red Bull in vista del 2025: di cosa si stratta La stagione di Formula 1 si sta per concludere e Maxsi avvicina al suo quarto titolo consecutivo. Un dominio assoluto, che anche in questa annata lo ha visto sfrecciare in pista senza rivali che lo abbiano messo realmente in pericolo. L’olandese aspetta solamente la matematica per poter festeggiare e proiettarsi già verso il 2025, dove punterà al quinto titolo iridato.Max, prossimo campione mondiale (LaPresse) – Calciomercato.itIntanto la Red Bull ha iniziato a guardarsi intorno, proprio in vista della prossima stagione. Liberarsi di? Neanche per idea, solo un folle penserebbe ad un’ipotesi simile. Diversa, è, invece, la situazione intorno al compagno di scuderia dell’olandese.