Ilrestodelcarlino.it - Andrea Settimo tra fumetti, Schnitzler e Bologna

, 8 novembre 2024 – Bergamo, 1520. Il giovane rampollo Anselmo ha perso amici e famiglia a causa della peste e, nel suo vagabondare, incontra e si innamora di Lucrezia, figlia del mago Geronte. Il quale non la prende benissimo e, sfruttando le capacità divinatorie per cui è noto, prevede che Anselmo morirà trascorso un anno esatto dall’incontro. Da quel momento, la vita di Anselmo cambia, se in meglio o in peggio lo si scoprirà leggendo ’La novella dell’avventuriero’, il graphic novel scritto da Alessandro Tota, disegnato da, pubblicato da Coconico Press-Fandango e presentato la scorsa settimana a Lucca Comics 2024., da dove nasce l’idea de ’La novella dell’avventuriero’? “Lo sceneggiatore, Alessandro Tota, lesse l’omonimo romanzo incompiuto di Arthur(l’autore di ‘Doppio sogno’, da cui Stanley Kubrick prese spunto per il celebre ‘Eyes wide shut’, ndr) quando aveva 15 anni e, da allora, ha sempre desiderato farne un fumetto.