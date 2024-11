Lettera43.it - Amsterdam, 10 tifosi israeliani feriti dopo la partita con l’Ajax

Secondo il quotidiano israeliano Times of Israel, 10della squadra di calcio Maccabi Tel Aviv sono statiper le strade di, nei Paesi Bassi,la sconfitta della squadra di calcio israeliana per 5-0 contro la squadra locale del, in Europa League. Secondo il ministero degli Esteri di Israele si tratterebbe di una folla filo-palestinese. Dei video circolati sui social ritraggono dei manifestanti con delle bandiere della Palestina prima della. Originariamente la manifestazione era prevista alla Johan Cruijff Arena, ma è stata vietata dal comune, poiché è stato deciso che l’area è un’area a rischio per la sicurezza. Il premier Benjamin Netanyahu ha invitato il primo ministro nederlandese Dick Schoof e le forze di sicurezza locali «ad agire in modo deciso e rapido contro i rivoltosi» e ha chiesto che due aerei vengano inviati adper riportare indietro i cittadinirimasti vittima dell’aggressione.