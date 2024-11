Ilnapolista.it - Agassi e Graf, la riabilitazione dei padri tiranni: «Papà voleva farmi avere una vita migliore, ci è riuscito»

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

, ladei: «una, ci èa Cuneo (lui collegato solo in video) per “Dialoghi sul talento” l’evento organizzato dalla Fondazione Crc.Lo racconta Il Giornale con Marco Lombardo:Stefanie e Andre oggi sono una famiglia, con due figli («abbiamo deciso di lasciarli seguire il loro cuore»), una Fondazione che aiuta i ragazzi con meno possibilità. Le difficoltà di lui si conoscono, è tutto scritto nel suo libro, pochi però ricordano che quando, nel 2011, ancheentra nella Hall of Fame, il padre padrone è lì, orgoglioso e felice: «Non volevo i suoi consigli, eppure ha visto nel futuro – rivelò il campione -: quando avevo 5 anni mi disse che avrei vinto Wimbledon, a 7 che avrei conquistato tutti gli Slam, poi che sarei entrato in questa Casa della Gloria e infine a 29 anni che avrei sposato Steffi:: continua a dirmi cosa fare».