Wta Finals Riyadh 2024 | tabellone e accoppiamenti semifinali

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ile glidelleper le Wtadi, torneo riservato alle migliori 8 giocatrici della stagione. In Arabia Saudita proseguono gli incontri e man mano vengono definite le quattro che rimarranno a contendersi il titolo nella fase a eliminazione diretta. Ricordiamo che passano due giocatrici per ogni girone, dove la prima di uno incontra la seconda dell’altro. Di seguito vi terremo aggiornati con gli.RISULTATI E CLASSIFICHEPROGRAMMA E COPERTURA TVMONTEPREMI SINGOLAREMONTEPREMI DOPPIOSINGOLARE WTAAryna Sabalenka (BLR) vs. Coco Gauff (USA)Qinwen Zheng (CHN) vs. Barbora Krejcikova (CZE)DOPPIO WTASiniakova/Townsend (CZE/USA) vs. Chan/Kudermetova (TWN/RUS)Melichar-Martinez/Perez (USA/AUS) vs.