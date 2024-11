Calciomercato.it - Turnover e porta inviolata, Inzaghi gonfia il petto ma avverte: “Abbiamo avuto dei problemi”

Il tecnico nerazzurro ha rilasciato una breve intervista subito dopo il triplice fischio della gara contro l'Arsenal. Mettendo in campo cuore e grinta, l'Inter è riuscita a battere l'Arsenal grazie al rigore di Calhanoglu, trovando tre punti di vitale importanza. Pur lasciando almeno inizialmente molti titolarissimi in panchina, Simone Inzaghi è riuscito nell'intento di inaridire le fonti di gioco dell'Arsenal, sbloccando la gara nel momento giusto grazie alla freddezza dagli undici metri grazie al centrocampista turco. Ottimo biglietto da visita per i nerazzurri nel pieno di un tour de force che proietterà i Campioni d'Italia uscenti a sfidare il Napoli capolista, sempre a San Siro.