Steam accoglie la registrazione dei Gameplay

Come riportato sulla pagina ufficiale, è disponibile una nuova funzionalità sued ovviamenteDeck, ossia la possibilità di registrare il.Prima di lasciarvi alla novità menzionata, con tutti i dettagli, avete già saputo delle novità dell’ultimo aggiornamento diOS?del gioco su: Come funziona?La nuova funzione che consente di registrare isi aziona sia per i momenti salienti che per intere partite, disponibile per tutti i titoli supportati, con la possibilità di personalizzare l’esperienza tramite i tanti settaggi disponibili.offre il rapido accesso alla cattura ed esportazione attraverso le cosiddette scorciatoie, potrete dunque visualizzare, catalogare e condividere le vostre catture.Ilviene salvato in tempo reale senza interruzione, ma potete anche impostare la durata, la memoria da utilizzare, catturare solo un determinato momento ed altro ancora.