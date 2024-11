Gaeta.it - Sicurezza antincendio a rischio alla scuola media ‘Beato Tommaso’: richieste inevase dal comune

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lanegli edifici scolastici è un tema cruciale, soprattutto quando si parla di prevenzione incendi. La, situata a Celano, L’Aquila, è recentemente emersa nell’occhio del ciclone a seguito di un’ispezione condotta dai vigili del fuoco. Questo controllo ha rivelato che l’istituto non soddisfa i requisiti di. In un contesto in cui la protezione degli studenti, del personale e della comunità è fondamentale, la situazione desta preoccupazione.I dettagli dell’ispezione e le prescrizioniDurante la visita effettuata dai vigili del fuoco, sono emersi diversi deficit nelle misure didella. Secondo le informazioni rilasciate dal segretario del Partito Democratico di Celano, Ermanno Natalini, l’autorità ha formalmente comunicato le insufficienze e ha imposto un termine di 45 giorni per l’adeguamento dell’immobile.