Operata a 106 anni a Ravenna fratturata al femore | Ora cammina di nuovo

, 7 novembre 2024 –con l’inserimento di una protesi ala quasi 106, visto che li compirà a dicembre. Argia Bonzi, di Fornace Zarattini, oggi verrà dimessa: l’operazione è andata bene e lei è tornata are dopo la frattura. Farà riabilitazione per un mese in una struttura, ma già ora avanza col deambulatore nella stanza dell’ospedale in cui è rimasta ricoverata per qualche giorno. “Abbiamo un protocollo che si chiama ’fast’ – dice Alberto Belluati, primario dell’unità operativa di Ortopedia – per cui, se possibile, dal Pronto soccorso ortopedico portiamo i pazienti direttamente in sala operatoria. L’obiettivo del ministero della Salute è operare entro 48 ore dal trauma, quando è possibile. Meno il paziente sta a letto e meglio è, poi tutto dipende anche dal giudizio dell’anestesista, dai farmaci che eventualmente la persona assume”.