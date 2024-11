Anteprima24.it - Omicidio Angelo Vassallo, 4 arresti: le reazioni

Tempo di lettura: 2 minuti “Dopo 14 anni è una svolta che non avevamo mai vissuto, erano nomi che conoscevamo perché erano oggetto d’indagini, nelle nostre dichiarazioni venivano spesso poste domande su queste persone che sono state arrestate. Ma non avevamo la certezza che poteva essere questo il filone delle indagini. A noi gli inquirenti raccontavano poco o niente”. Lo ha detto Antonio, figlio di, in merito ai quattroper l’del padre, sindaco di Pollica, ucciso il 5 settembre 2010. Si tratta del colonnello Fabio Cagnazzo, l’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, il collaboratore di giustizia Romolo Ridosso e l’imprenditore Giuseppe Cipriano. “Ora siamo curiosi – aggiunge – di approfondire questa vicenda che abbiamo conosciuto in questo percorso e prima non ne conoscevamo assolutamente la dinamica.